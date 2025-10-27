На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец и дочь погибли от укусов пчел в Бразилии

Daily Mail: в Бразилии отец и дочь погибли после нападения пчел
Cami Johnson/Shutterstock/FOTODOM

Отец и дочь погибли от укусов пчел в Бразилии, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в муниципалитете Вакария, на северо-востоке бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Сильвана да Фатима Браганса да Луш, находясь за рулем автомобиля, потеряла управление, выехала на обочину дороги и проехала по пчелиному улью. После столкновения на женщину напал рой пчел.

На крики о помощи откликнулись соседи, и 79-летний отец Сильваны поспешил к месту аварии, чтобы спасти дочь. Однако мужчина также подвергся множественным укусам насекомых. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался на следующий день.

Пожарные прибыли на место происшествия с опозданием — их станция находилась почти в 60 км от места ДТП. Представитель службы сообщил, что «жертвы получили сотни укусов», и уточнил, что женщина была жива, когда спасатели прибыли на место, но врачам также не удалось ее спасти.

«Это жизни, которые можно было спасти. Ульи никогда не должны находиться рядом с дорогами — пчелы непредсказуемы и могут напасть по множеству причин», — прокомментировал местный житель Джулиано Гибберт.

В полиции сообщили, что занимаются расследованием дела.

Ранее в Китае 7-летний мальчик и его 2-летняя сестра погибли после нападения сотни ос.

