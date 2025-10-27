На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области воспитатели запрещали детям ходить в туалет и поплатились

На Урале воспитатели жестоко обращались с подопечными
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области воспитатели лишились работы за применение физической силы к подопечным. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инциденты продолжались с декабря прошлого года в детском саду «Радуга» в Сысерти. Прокуратура начала проверку и установила, что младшие воспитатели запрещали детям ходить в туалет, не заботились о них должным образом и кричали на подопечных, когда те разливали напитки и рассыпали еду.

«Прокуратура главе Арамильского городского округа внесла представление с требованием об их устранении. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования были приняты меры к устранению нарушений закона», — заверили ведомстве.

Заведующую детсада привлекли к дисциплинарной ответственности, а младших воспитателей уволили. Грозит ли им теперь уголовное наказание, не уточняется.

Ранее учительница дала подзатыльник девятилетнему ученику за неправильное ударение.

