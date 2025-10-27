На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Обдерут до нитки»: в Госдуме призвали «мощно» зачистить интернет

Депутат Свинцов: интернет нужно мощно зачистить – иначе россиян обдерут до нитки
close
Depositphotos

Все интернет-ресурсы, включая соцсети, нужно активнее «зачищать» от вредоносного, фейкового контента и различных ботферм, так как все это создает огромные риски для россиян. Без этой работы мошенники, которые постоянно совершенствуют свои приемы, смогут за пару кликов обворовывать граждан до нитки, предупредил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я – сторонник мощнейшей зачистки интернета. В первую очередь социальных сетей и различных платформ. Зачистки от бесконечного фейкового контента, от триллионов ботов, которые просто заполонили большинство социальных сетей», — заявил депутат в пресс-центре НСН.

Он подчеркнул, что пользователи должны всегда понимать, с кем конкретно они общаются, а также осознавать, когда речь идет не о реальном, а о сгенерированном искусственным интеллектом контенте. С развитием технологий постоянно появляются новые формы мошеннических схем, о которых пока никто даже не догадывается, напомнил Свинцов.

«Появятся новые способы, когда будут обворовывать просто до нитки. Если у вас украдут электронную цифровую подпись, то вас лишат всего», — подчеркнул он.

По словам парламентария, он отмечает рост обращений со стороны граждан по этому вопросу, поэтому важно, чтобы Россия стала лидером среди других государств по «зачистке интернета» от фейков и ботов.

До этого юрист, правозащитник Антон Ивлев сообщил, что в России за семь месяцев 2025 года 425 тыс. преступлений в интернете, с помощью которых аферисты украли у россиян 119 млрд рублей. Сумма ущерба от мошенничества в сети постоянно растет, подчеркнул специалист.

Ранее в МВД раскрыли методы вербовки подростков преступниками в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами