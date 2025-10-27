«Обдерут до нитки»: в Госдуме призвали «мощно» зачистить интернет

Все интернет-ресурсы, включая соцсети, нужно активнее «зачищать» от вредоносного, фейкового контента и различных ботферм, так как все это создает огромные риски для россиян. Без этой работы мошенники, которые постоянно совершенствуют свои приемы, смогут за пару кликов обворовывать граждан до нитки, предупредил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я – сторонник мощнейшей зачистки интернета. В первую очередь социальных сетей и различных платформ. Зачистки от бесконечного фейкового контента, от триллионов ботов, которые просто заполонили большинство социальных сетей», — заявил депутат в пресс-центре НСН.

Он подчеркнул, что пользователи должны всегда понимать, с кем конкретно они общаются, а также осознавать, когда речь идет не о реальном, а о сгенерированном искусственным интеллектом контенте. С развитием технологий постоянно появляются новые формы мошеннических схем, о которых пока никто даже не догадывается, напомнил Свинцов.

«Появятся новые способы, когда будут обворовывать просто до нитки. Если у вас украдут электронную цифровую подпись, то вас лишат всего», — подчеркнул он.

По словам парламентария, он отмечает рост обращений со стороны граждан по этому вопросу, поэтому важно, чтобы Россия стала лидером среди других государств по «зачистке интернета» от фейков и ботов.

До этого юрист, правозащитник Антон Ивлев сообщил, что в России за семь месяцев 2025 года 425 тыс. преступлений в интернете, с помощью которых аферисты украли у россиян 119 млрд рублей. Сумма ущерба от мошенничества в сети постоянно растет, подчеркнул специалист.

Ранее в МВД раскрыли методы вербовки подростков преступниками в интернете.