«Роснефть» устроила для детей поездку на хоккейный матч

«Роснефть» организовала для 100 детей из Подмосковья поездку на матч ЦСКА

Волонтеры «Роснефти» организовали для 100 детей из семейных центров Егорьевска и Коломны посещение матча Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Амур». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что многие дети впервые в жизни посетили ледовую арену. Инициатива реализована в рамках корпоративной программы компании «Платформа добрых дел».

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 2:1.

В «Роснефти» добавили, что волонтерство является важной частью корпоративной культуры компании, также она вносит большой вклад в популяризацию хоккея среди детей и молодежи и способствует развитию данного вида спорта в России.