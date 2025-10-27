На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роснефть» устроила для детей поездку на хоккейный матч

«Роснефть» организовала для 100 детей из Подмосковья поездку на матч ЦСКА
РОСНЕФТЬ

Волонтеры «Роснефти» организовали для 100 детей из семейных центров Егорьевска и Коломны посещение матча Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Амур». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что многие дети впервые в жизни посетили ледовую арену. Инициатива реализована в рамках корпоративной программы компании «Платформа добрых дел».

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 2:1.

В «Роснефти» добавили, что волонтерство является важной частью корпоративной культуры компании, также она вносит большой вклад в популяризацию хоккея среди детей и молодежи и способствует развитию данного вида спорта в России.

