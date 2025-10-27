Россиянам назвали лучший тип питания для борьбы с «ожирением стройных»

Ученые провели масштабное исследование среди жителей 91 страны и выяснили, что 21,7% взрослых с нормальным индексом массы тела на самом деле страдают от скрытого, абдоминального ожирения. Такой скрытый жир крайне опасен для здоровья, а лучшим средством его профилактики является средиземноморская диета и активный образ жизни, сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов и врачей.

Висцеральный жир – это метаболически активная ткань, которая в организме действует как эндокринный орган, выделяя в кровоток цитокины – воспалительные вещества. На этом фоне нарушается чувствительность клеток к инсулину, что чревато диабетом второго типа, нарушается метаболизм холестерина, перегружается печень.

Победить такое «ожирение стройных» можно с помощью трех основных шагов, направленных на снижение уровня жира и рост мышечной массы. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на питание, сделав выбор в пользу цельных продуктов – овощей, фруктов, нежирного белка и полезных жиров. Важно снизить количество потребляемого сахара, рафинированных продуктов и фастфуда. Лучше всего на жировой обмен влияет средиземноморская система, отметила доктор медицинских наук, заместитель директора ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Антонина Стародубова.

«Секрет диеты — в замене вредных насыщенных жиров (сливочное масло, жирные молочные продукты) на полезные ненасыщенные (растительные масла, орехи, рыба). Средиземноморская система питания борется с висцеральным жиром не через жесткие ограничения, а через перезагрузку жирового обмена», — подчеркнула специалист.

Также эксперты советуют не ориентироваться только на вес, а измерять также окружность талии, ориентируясь на то, что для женщины критическим рубежом является окружность более 80 см, для мужчин – более 94 см.

Кроме того, важно следить за состоянием детей – как отметила ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Елена Павловская, из 1,6 тыс. пациентов в возрасте от 5 до 17 лет «ожирение стройных» имеют 77%.

«У мальчиков эта проблема встречается почти в полтора раза чаще, чем у девочек», ― подчеркнула врач.

До этого кардиолог Густаво дос Рейс Маркес объяснил, что висцеральный жир, который представляет собой отложения вокруг внутренних органов в брюшной полости, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. По его словам, кроме генетики на уровень холестерина влияют неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни. Избыток холестерина провоцируется злоупотреблением полиненасыщенными жирами, жареной пищей, фастфудом и обработанными продуктами — печеньем, пирожными и снеками.

Ранее был назван неожиданный способ похудеть в талии.