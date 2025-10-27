Сбер добавил в свою умную колонку помощника для детей

Сбер продолжает внедрение умного помощника для детей в свои продукты и решения для юных пользователей, СберКот теперь доступен в интеллектуальных колонках Sber с ГигаЧат, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в качестве детского персонажа в колонках помощник говорит с ребенком на разные темы, придумывает с ним сказки, играет в развивающие игры, помогает учиться, включает музыку и подкасты, дает полезные рекомендации, а также советы по финансовым вопросам.

В Сбере подчеркнули, что для безопасного взаимодействия с юными пользователями в работу помощника встроен детский фильтр. В частности, в умных колонках функционирует система распознавания голоса и детский цензор, что позволяет ограничивать информацию и музыкальный контент с пометкой 18+.

«Умные колонки Sber прошли значительную эволюцию, стали незаменимыми помощниками, а теперь научились понимать самого важного пользователя — ребенка. СберКот добавляет устройству тепла и доброты, превращая из умного гаджета в верного друга», — отметил старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев.