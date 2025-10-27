В Минздраве предупредили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ зимой

Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается стабильной, эпидемические пороги пока не превышены, однако рост заболеваемости ожидается в декабре–январе. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он уточнил, что точное время пика заболеваемости зависит от погодных условий, интенсивности социальных контактов и охвата вакцинацией. В этом сезоне в стране циркулируют вирусы гриппа типов A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B, а также риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2. Новых генетических вариантов вирусов пока не обнаружено. Среди ОРВИ негриппозной природы преобладает риновирусная инфекция.

Чуланов напомнил, что в России продолжается вакцинация против гриппа, актуальными штаммами которой привито более 41 миллиона человек. Особое внимание рекомендуется уделять группам риска: людям старше 60 лет, детям, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями. Вакцина защищает от тяжелого течения болезни, но не исключает заражения.

Для профилактики ОРВИ эксперт советует чаще мыть руки с мылом или использовать антисептики, не прикасаться к лицу грязными руками, избегать мест массового скопления людей и контактов с больными.

