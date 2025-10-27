На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве предупредили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ зимой

Минздрав: пик гриппа и ОРВИ в России ожидается в декабре–январе
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается стабильной, эпидемические пороги пока не превышены, однако рост заболеваемости ожидается в декабре–январе. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он уточнил, что точное время пика заболеваемости зависит от погодных условий, интенсивности социальных контактов и охвата вакцинацией. В этом сезоне в стране циркулируют вирусы гриппа типов A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B, а также риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2. Новых генетических вариантов вирусов пока не обнаружено. Среди ОРВИ негриппозной природы преобладает риновирусная инфекция.

Чуланов напомнил, что в России продолжается вакцинация против гриппа, актуальными штаммами которой привито более 41 миллиона человек. Особое внимание рекомендуется уделять группам риска: людям старше 60 лет, детям, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями. Вакцина защищает от тяжелого течения болезни, но не исключает заражения.

Для профилактики ОРВИ эксперт советует чаще мыть руки с мылом или использовать антисептики, не прикасаться к лицу грязными руками, избегать мест массового скопления людей и контактов с больными.

Ранее россиянам назвали способы защититься от гриппа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами