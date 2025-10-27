Мужчина взламывал дома, чтобы ложиться в постель к незнакомым женщинам

В США мужчина дважды проникал в дома и забирался в постель к незнакомкам

Американца арестовали за вторжения в спальни к незнакомым женщинам. Об этом сообщает KATU.

По данным полиции, 37-летний Кристофер Райдман из Бивертона, штат Орегон, проникал в жилые дома, пробирался в постели к спящим женщинам и прикасался к ним в сексуальной манере.

В ночь на 8 октября камеры наблюдения в центре города зафиксировали, как Райдман проверял дверные ручки домов. В итоге ему удалось зайти как минимум в два дома. Кроме того, Райдмана заподозрили в поджоге, который повредил дом и машины члена городского совета Портленда.

Сосед одной из жертв заявил, что видел Райдмана тем вечером и его поведение показалось ему странным. При этом мужчина был одет в шорты и толстовку, что не соответствовало холодной погоде. Задержанному уже предъявили обвинения в краже со взломом, непристойном поведении и сексуальном насилии.

Ранее мужчина проник в российскую квартиру и попытался изнасиловать спящую девочку.