Певица МакSим провела концерт в честь юбилея подписки СберПрайм

В Москве состоялся эксклюзивный концерт певицы МакSим, мероприятие стало частью праздничной программы в честь пятилетнего юбилея подписки СберПрайм.

Концерт прошел в МТС Live Холл. Информационным партнером события выступила «Афиша», также обеспечившая платформу для регистрации участников.

Специально для события была разработана особая программа со световым оформлением, также на площадке организовали интерактивные зоны для зрителей. МакSим исполнила все свои хиты, включая уже ставшую легендарной «Знаешь ли ты».

Оформить бесплатный пригласительный билет на концерт могли подписчики СберПрайм через сервис Afisha.ru с авторизацией через СберID. Те, у кого не было подписки, могли оформить ее на площадке за 1 руб.

Благодаря доступности площадки концерт смогли посетить также люди с инвалидностью. А для несышащих зрителей любимые хиты певицы переводились на русский жестовый язык.