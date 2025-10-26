На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэру Гюмри предъявили новое уголовное обвинение за призыв к союзу с Россией

Национальное собрание Республики Армения

Мэру армянского города Гюмри Вардану Гукасяну предъявили новое обвинение за слова о необходимости союза с Россией. Об этом сообщила в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его адвокат Заруи Постанджян.

Она рассказала, что новое уголовное преследование началось из-за «мыслей» мэра о формировании союза с другими странами. Его слова «квалифицировали» по статье «публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения». На самом деле Гукасян говорил о том, что для защиты от угрозы со стороны Турции стране нужен союз с РФ при сохранении собственного суверенитета.

«Мэр Гюмри, воспользовавшись своим правом, всего лишь выразил мнение, проведя сравнение с созданием взаимоприемлемых союзов между другими государствами. Гукасян несколько раз подчеркивал, что это необходимо сделать, сохраняя независимую государственность», — отметила адвокат.

Она сочла обвинения в адрес своего подзащитного политическим преследованием и связала их с распоряжением премьера Армении Никола Пашиняна отстранить Гукасяна от политики.

Мужчина был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Политик публично критиковал власти. 21 октября его на два месяца арестовали по подозрению в коррупции.

Ранее Пашинян высказался об аресте мэра Гюмри.

