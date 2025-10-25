Суд взыскал более 400 тыс. рублей с компании Чекалина по иску «Ростелекома»

С компании «Леани» экс-супруга блогера Лерчек взыскали более 400 тыс. рублей

Арбитражный суд Ивановской области вынес решение о взыскании с ООО «Леани», учредителем которого является бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Артем Чекалин, суммы свыше 400 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости.

Иск был подан ПАО «Ростелеком» в лице его филиала во Владимирской и Ивановской областях. Компания требовала от ООО «Леани» погашения задолженности по договору аренды недвижимого имущества в размере 412 408,88 рублей, а также возмещения судебных издержек, превышающих 12 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требования истца.

Анализ данных сервиса «БИР-аналитик», с которым ознакомилось агентство, показывает, что генеральным директором ООО «Леани» является Аркадий Чекалин, которому принадлежит 30% доли в компании. 70% долей принадлежат Артему Чекалину.

Профильной деятельностью компании является онлайн-торговля, осуществляемая посредством почтовых отправлений и через интернет. Помимо этого, компания занимается оптовой продажей одежды, обуви и различных аксессуаров, а также предоставляет услуги курьерской доставки.

Ранее блогеру Лерчек предъявили обвинение по делу о выводе средств за границу.