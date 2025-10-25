В России хотят взыскать с авиакомпании AirBaltic более €203 млн

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), выступающая в роли конкурсного управляющего обанкротившегося в 2013 году Инвестбанка, подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с латвийской авиакомпании Air Baltic Corporation свыше €203 млн. Об этом пишет РИА Новости.

Исковое заявление было подано еще в ноябре 2023 года, однако его рассмотрение было приостановлено на 18 месяцев до вступления в силу судебных решений по шести другим делам, которые АСВ просило пересмотреть в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В настоящее время производство по делу возобновлено, суд может принять решение уже в декабре.

Судебные разбирательства между Инвестбанком и AirBaltic тянутся с 2012 года и касаются трех кредитов на общую сумму €16,5 млн, выданных в 2011 году Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS), бывшему акционеру авиакомпании (на тот момент BAS принадлежало 48% AirBaltic) сроком на один год. AirBaltic выступила в качестве поручителя по этим кредитам.

BAS прекратила обслуживание кредитов еще до того, как у Инвестбанка была отозвана лицензия в 2013 году. В последующие годы банк неоднократно добивался в суде решений о взыскании задолженности и процентов с заемщика и поручителя на общую сумму около €60 млн, однако эти решения так и не были исполнены.

Ранее Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более 30 млрд руб.