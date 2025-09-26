На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве закончили реставрацию Ростокинского акведука

В Москве завершили реставрацию Ростокинского акведука, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом в своем канале в мессенджере MAX мэр города Сергей Собянин.

Реставрация исторического объекта началась в апреле 2025 года. По словам мэра столицы, в ходе работ специалисты восстановили архитектурный облик акведука, сохранив тем самым его историческую ценность. Они расчистили и отреставрировали белокаменную облицовку фасадов, демонтировали лестничные сходы и площадки, заменили деревянные конструкции навеса.

Ростокинский акведук длиной 356 метров с 21 аркой в конце XVIII века считался самым большим каменным мостом в России. Позже сооружение стало ключевым элементом первого московского водопровода, созданного по указу Екатерины II, чтобы решить в городе проблему с нехваткой питьевой воды.

После того как акведук проработал более 100 лет, его модернизировали — проложили чугунные трубы, по которым вода поступала в Москву до начала 1960-х годов.

Ранее в Москве после реставрации открылся музей-квартира Немировича-Данченко.

