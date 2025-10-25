Стали известны победители конкурса социальных архитекторов

На базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявили 74 победителя конкурса социальных архитекторов, сообщает пресс-служба конкурса.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, победители стали лучшими из 7,5 тыс. профессионалов, участвовавших в конкурсе.

«у вас уникальная ситуация – вы создаете профессию, выступая ее соавторами. Своими мыслями, энергией, талантом, активностью вы воплощаете ее в реальность. И процесс создания разворачивается широко: уже идут конференции и на региональном, и на всероссийском уровне», — сказал он.

На очном этапе конкурса участники выполняли тестовые задания, а затем демонстрировали экспертам компетенции в своей профессиональной сфере.

По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, среди участников и финалистов конкурса есть много талантливых специалистов.

«Уверен, что они будут эффективны в реализации проектов социально-экономического развития не только на федеральном, но и на региональном уровне», — сказал он.

Как отметил один из финалистов Ярослав Игнатовский, он был впечатлен масштабом кампуса в «Сенеже» и интенсивностью учебного процесса.

«Помимо интереснейших заданий, которые действительно стали серьезной проверкой для каждого, открытием конкурса для меня оказались и прекрасные, интересные люди, с которыми мы работали. Я думаю, что конкурентная среда была на втором плане, а на первом были товарищеские отношения», — сказал он.