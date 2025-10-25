Вильфанд сообщил о характерной для сентября температуре на выходных в Москве

В эти выходные в Москве прогнозируется температурный фон на 4-6 градусов выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь и на субботу, и на воскресенье минимальное значение будет плюс 5-7 градусов. В субботу днем прогнозируется 10-12 градусов, такой температурный фон на 6 градусов выше нормы и характерен для последней пятидневки сентября. В воскресенье будет 7-10 градусов, что на 4 градуса выше нормы», - рассказал синоптик.

Вильфанд объяснил потепление тем, что европейская часть России располагается на восточной периферии циклона, и воздух поступает в Московскую область с юга, с восточных вод Средиземного моря, характеризуясь высоким температурами. В связи с этим ожидаются повышенные температуры в Московском регионе.

Как уточнил Вильфанд, поскольку Московская область расположена на периферии циклона, давление в регионе сейчас примерно на 5 мм ртутного столба ниже нормы. А это погодное явление обусловливает дождливую погоду.

Говоря о прогнозе на понедельник, синоптик пообещал незначительное снижение столбика термометра – днем температура в Московском регионе останется в диапазоне 7-10 градусов, возможен небольшой дождь.

