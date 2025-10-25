На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд сообщил о характерной для сентября температуре на выходных в Москве

Синоптик Вильфанд: в Москве ожидается температура выше нормы до 27 октября
close
Depositphotos

В эти выходные в Москве прогнозируется температурный фон на 4-6 градусов выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь и на субботу, и на воскресенье минимальное значение будет плюс 5-7 градусов. В субботу днем прогнозируется 10-12 градусов, такой температурный фон на 6 градусов выше нормы и характерен для последней пятидневки сентября. В воскресенье будет 7-10 градусов, что на 4 градуса выше нормы», - рассказал синоптик.

Вильфанд объяснил потепление тем, что европейская часть России располагается на восточной периферии циклона, и воздух поступает в Московскую область с юга, с восточных вод Средиземного моря, характеризуясь высоким температурами. В связи с этим ожидаются повышенные температуры в Московском регионе.

Как уточнил Вильфанд, поскольку Московская область расположена на периферии циклона, давление в регионе сейчас примерно на 5 мм ртутного столба ниже нормы. А это погодное явление обусловливает дождливую погоду.

Говоря о прогнозе на понедельник, синоптик пообещал незначительное снижение столбика термометра – днем температура в Московском регионе останется в диапазоне 7-10 градусов, возможен небольшой дождь.

Ранее московским водителям рассказали, когда придется менять резину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами