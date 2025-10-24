На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московским водителям сказали менять резину на следующей неделе

Вильфанд: москвичам нужно поменять резину на зимнюю на следующей неделе
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве водителям следует сменить летнюю резину на зимнюю на следующей неделе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Следующая неделя, особенно вторая половина, — это как раз тот период, когда вполне можно менять резину на шинах. Температура днем уже около 5 градусов, и это вполне можно рекомендовать», — сказал Вильфанд.

Так, в следующий четверг в Москве станет меньше осадкой, при этом давление повысится.

Столичный регион, по словам метеорологов, вступил в период предзимья, на фоне чего начались заметные похолодания в ночные часы.

При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал жителям Московской области продолжение золотой осени «с красными и желтыми листьями» как минимум еще на месяц.

Ранее в Москве водителям посоветовали бросить автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами