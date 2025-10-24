Московским водителям сказали менять резину на следующей неделе

Вильфанд: москвичам нужно поменять резину на зимнюю на следующей неделе

В Москве водителям следует сменить летнюю резину на зимнюю на следующей неделе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Следующая неделя, особенно вторая половина, — это как раз тот период, когда вполне можно менять резину на шинах. Температура днем уже около 5 градусов, и это вполне можно рекомендовать», — сказал Вильфанд.

Так, в следующий четверг в Москве станет меньше осадкой, при этом давление повысится.

Столичный регион, по словам метеорологов, вступил в период предзимья, на фоне чего начались заметные похолодания в ночные часы.

При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал жителям Московской области продолжение золотой осени «с красными и желтыми листьями» как минимум еще на месяц.

Ранее в Москве водителям посоветовали бросить автомобили.