Петербуржец отсудил у компании компенсацию за использование его фото с котенком и щенком

В Петербурге мужчина засудил компанию, использовавшую фото с питомцами
Depositphotos

В Петербурге мужчина отсудил у компании компенсацию за использование его фото с питомцами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

18 июля мужчина обнаружил свою фотографию в карточке товара на одном из маркетплейсов — ООО «Центр СТ» трижды использовало фото серого котенка со спящим щенком породы «бассет-хаунд» для оформления карточки своего товара. При этом между сторонами не было договора о передаче прав на использование этого фото.

Суд удовлетворил исковые требования мужчины полностью. В результате с компании взыскали компенсацию за нарушение авторских прав в размере 60 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей, судебные издержки в 10 тысяч рублей и сумму уплаченной государственной пошлины — 7 тысяч рублей.

Ранее оставшийся без любимого парфюма россиянин отсудил у магазина компенсацию за страдания.

