Минприроды Краснодарского края опровергло отстрел енотов

Минприроды Кубани: не было приказа на массовый отстрел енотов
Tommy Daynjer/Shutterstock/FOTODOM

Министерство природных ресурсов Краснодарского края опровергло информацию о массовом отстреле енотов в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«У нас нет приказа на массовый отстрел [енотов]», – заявили в пресс-службе.

В Минприроды региона также сообщили, что животное отнесено к охотничьим ресурсам, и численность популяции данного вида в регионе составляет 7 тыс. особей. Согласно перечню охотничьих ресурсов, охотники в регионе могут добывать животное в неограниченном количестве. В то же время в краевом ведомстве уточнили, что численность енотов стабильна.

24 октября в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что власти Краснодарского края планируют масштабный отстрел енотов, вызванный увеличением их популяции. Согласно сообщениям, рост численности этих животных «сверх нормы» нарушает экологический баланс региона. Особенно это касается Усть-Лабинского и Туапсинского районов. Нормальная популяция животных — в Новороссийске, Геленджике, Северском и Крымском районах.

Ранее власти Германии истребили 200 тысяч енотов.

