На «Апрашке» в Петербурге ликвидирована уличная торговля

В Петербурге прекратили уличную торговлю на Апраксином дворе
Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

В Петербурге на территории Апраксина двора прекратили уличную торговлю. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко во время прямой линии, пишет 78.ru.

По словам чиновника, Апраксин двор ждет благоустройство — здесь уже начали укладывать асфальт. Потапенко заверил, что торговля на территории общественного пространства теперь будет осуществляться только в законном порядке.

Как пишет 78.ru, накануне в Петербурге прошли аукционы по аренде помещений в Апраксином дворе с пониженной ставкой. Объекты были выставлены по четырем адресам. Предлагается арендовать помещения на три года. Добросовестным арендаторам будет предоставляться возможность продлить договоры без участия в повторных торгах.

В мае губернатор Петербурга Александр Беглов показал, как сносят незаконные постройки на Апраксином дворе. По его словам, за последние полгода было составлено более 200 протоколов и изъято товара на сумму более 10 миллионов рублей. Глава города пообещал, что нарушители будут наказаны, а земельный участок в центре города постепенно приведут в порядок.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что творилось за кулисами «Черкизона».

