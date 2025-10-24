В Москве прошло заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества

В Москве состоялось заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества. Об этом сообщается на сайте «Российского казачества».

Участники рассмотрели вопросы, связанные с организацией внутреннего контроля деятельности казачьих обществ, поддержкой казаков, участвующих в специальной военной операции, членов их семей, а также привлечением казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил РФ. Отдельное внимание уделили подготовке к проведению военно-полевых сборов казаков, находящихся в запасе, в 2025 году.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в обращении к участникам и гостям заседания отметил активную работу казачьих обществ по реализации государственной политики в отношении российского казачества.

«Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством России задач, в том числе и по обеспечению безопасности государства и защите его интересов», – подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества.

В свою очередь, заместитель начальника Управления президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, ответственный секретарь Совета при президенте России по делам казачества Алексей Кириченко призвал атаманов усилить контроль за эффективностью оказания помощи казакам, находящимся на СВО, и обеспечить поддержку их семей.

Также он отметил важность привлечения казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил РФ и подготовки нового поколения казаков.

Замминистра юстиции России Али Алханов сообщил о завершении работы по приведению уставов казачьих обществ в соответствие с российским законодательством. По его словам, на данный момент в государственный реестр казачьих обществ внесено 2063 казачьих общества.

В свою очередь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин подчеркнул, что казачество становится авангардом гражданского общества.

«В текущем году правительство Российской Федерации оказывает серьезную поддержку казачьим обществам. Это накладывает на вас, уважаемые атаманы, определенную ответственность за расходование бюджетных средств, вопросы, связанные с контролем, координацией и отчетностью», – сказал он.

В ходе заседания атаманы представили доклады об итогах работы в казачьих обществах за прошедший год и поделились опытом реализации государственной политики в отношении российского казачества.