Тысячи морских огурцов оказались выброшены на берег в США

NYP: в США на берег выбросило тысячи морских огурцов
Shutterstock

Тысячи морских огурцов оказались выброшены на берег в США, пишет New York Post.

Жители прибрежного городка Сисайд, штат Орегон, были поражены, когда утром вторника берег покрылся тысячами странных розовых существ, похожих «на прозрачные студенистые колбаски».

Как рассказала Тиффани Бут, помощник менеджерам в местном океанариуме, эти создания — «дышащие кожей морские огурцы» (Leptosynapta clarki). Обычно они зарываются глубоко в песок вдоль линии прибоя, но в этот раз сильные волны и отлив буквально «вымели» их на берег.

«Я не видела такого уже несколько лет», — призналась Бут.

Морские огурцы имеют длину всего около 1,5 сантиметра, но иногда вырастают до 15 см. После выброса они не могут вернуться в океан и в итоге становятся пищей для пляжных блох и других беспозвоночных. Птицы, как оказалось, таких «деликатесов» не едят.

Сотрудники океанариума уверены, что уже к середине недели странное зрелище исчезнет: тела высохнут и сольются с песком.

Leptosynapta clarki обитают вдоль побережья от Северной Калифорнии до Аляски, и подобные выбросы происходят раз в несколько лет.

Ранее предвещающую катаклизмы трехметровую рыбу вынесло на берег Филиппин.

