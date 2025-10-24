На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети раскритиковали Google за прекращение публикации данных об уязвимостях Android

Член ОП РФ Волков: Google защищает не пользователей, а собственную репутацию
Depositphotos

Решение Google прекратить публиковать отчет по исправлению уязвимостей в Android направлено на минимизацию репутационных потерь компании. Об этом заявил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

Он подчеркнул, что теперь исчез источник новостей о проблемах безопасности.

«Если раньше специалисты и журналисты могли оперативно сообщать о найденных уязвимостях, теперь эта информация просто не появится в публичном поле. Через три месяца такие данные уже не будут актуальны, а значит, и обсуждать их смысла не будет. Это удобно с точки зрения PR, но никак не с точки зрения доверия пользователей», — добавил Геллер.

Член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков считает, что решение Google показывает, как приоритеты глобальных корпораций смещаются от реальной ответственности к управлению восприятием.

«Чем меньше открытых отчетов об уязвимостях, тем чище медиаполе и спокойнее инвесторы. Но безопасность не становится от этого выше – просто исчезает возможность говорить о проблемах. В итоге компания защищает не пользователей, а собственную репутацию», — сказал он.

Ранее команда проекта GrapheneOS сообщила об изменении политики Google в области публикации данных о безопасности Android. Отмечается, что с октября 2025 года компания перестала размещать подробную информацию о безопасности операционной системы. Последний бюллетень оказался пустым, тогда как в сентябре он содержал данные о 114 уязвимостях.

В Google объяснили, что исправления теперь будут передаваться партнерам-производителям устройств через закрытые каналы. Информация будет доступна только по соглашению о неразглашении сроком на три месяца. За это время разрешено распространять только готовые сборки с обновлениями без раскрытия исходного кода.

