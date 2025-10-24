На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России запустили образовательные онлайн-курсы с нейросетью GigaChat

Сбер представил бесплатные образовательные онлайн-курсы о нейросетях
true
true
true
close
Unsplash

Сбер совместно с университетами и школами России разработал серию бесплатных онлайн курсов «ИИ-помощник GigaChat в образовании» для студентов, преподавателей и учителей, сообщает пресс-служба Сбера.

Онлайн-курсы научат слушателей применять нейросетевую модель Сбера GigaChat для учебы и преподавания.

Всего было запущено 3 онлайн-курса: «GigaChat в учебе и карьере», «GigaChat в высшем образовании» и «GigaChat для школьного обучения».

В образовательные онлайн-курсы входят теория, практика и конкретные примеры использования нейросети в образовании, карьере, науке и творчестве.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, цифровая трансформация образования и развитие цифровых компетенций студентов являются основой развития России.

«Мы убеждены, что вузы должны играть ключевую роль в формировании у студентов навыков эффективного взаимодействия с нейросетями и другими цифровыми инструментами, способствующими профессиональному росту. В этом процессе особая роль возлагается на преподавателей, которые задают рамки и стандарты работы с цифровыми технологиями», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами