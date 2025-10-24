В России запустили образовательные онлайн-курсы с нейросетью GigaChat

Сбер совместно с университетами и школами России разработал серию бесплатных онлайн курсов «ИИ-помощник GigaChat в образовании» для студентов, преподавателей и учителей, сообщает пресс-служба Сбера.

Онлайн-курсы научат слушателей применять нейросетевую модель Сбера GigaChat для учебы и преподавания.

Всего было запущено 3 онлайн-курса: «GigaChat в учебе и карьере», «GigaChat в высшем образовании» и «GigaChat для школьного обучения».

В образовательные онлайн-курсы входят теория, практика и конкретные примеры использования нейросети в образовании, карьере, науке и творчестве.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, цифровая трансформация образования и развитие цифровых компетенций студентов являются основой развития России.

«Мы убеждены, что вузы должны играть ключевую роль в формировании у студентов навыков эффективного взаимодействия с нейросетями и другими цифровыми инструментами, способствующими профессиональному росту. В этом процессе особая роль возлагается на преподавателей, которые задают рамки и стандарты работы с цифровыми технологиями», — сказал он.