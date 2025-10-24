На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили смысл создания регистра беременных

Репродуктолог Милютина: регистр беременных нужен для новых решений в медицине
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Создание регистра беременных россиянок поможет собрать точную статистику по абортам, прервавшимся беременностям и родам. Также он станет важной базой данных по осложнениям и их последствиям, что в будущем поможет принять меры для повышения эффективности работы, рассказала НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

По словам специалиста, регистр станет незаменимым инструментом для демографической статистики, включая осложнения, показатели младенческой и материнской смертности, инвалидности. Все это крайне важно для работы врачей и совершенствования этой сферы медицины.

«Если мы в дальнейшем будем иметь корректную статистику, могут быть приняты какие-то организационные решения, которые действительно будут работать», — пояснила Милютина.

Напомним, о создании единого федерального регистра, в который будут включены данные о беременных и исходах беременности, накануне сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мониторинг начнется с 1 марта 2026 года. По словам Голиковой, в регистр будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей.

Ранее в Совфеде выступили за развитие системы патронажа беременных.

