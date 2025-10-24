Депутат объяснил, как правильно выбрать дачу для круглогодичного проживания

При выборе дачного дома, который подойдет для круглогодичного проживания, важно обратить внимание не только на отделку, но и на фундаментальные качества строения. Дом должен быть построен из хороших материалов, иметь надежно утепленные стены, кровлю и фундамент, а также хороший теплый контур, что очень важно для комфортного и экономного проживания в холодное время года, объяснил RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Отметим, что при выборе элитного загородного жилья важно обращать внимание на его локацию, включая доступность инфраструктуры. На это в беседе с газетой «Известия» обратил внимание гендиректор ГК «Атера» Ашот Саркисов. По его словам, покупатели премиального жилья, по его словам, оценивают не только дом, но и весь поселок, причем в тренде сейчас — одинаковый дизайн фасадов, ландшафта и общественных зон, функциональность дома и качество материалов.

Чаплин порекомендовал делать выбор в пользу домов из кирпича, газобетона или бруса, построенных с соблюдением всех строительных норм. Особенно важно, по его мнению, тщательно проверить все инженерные системы, в том числе оценить электропроводку, отопление, водоснабжение.

«Нужно понять, есть ли возможность подключения к магистральному газу, насколько надежна локальная система очистки воды, особенно если нет центрального водопровода, — добавил депутат. — Без стабильного функционирования этих систем жизнь за городом зимой превратится в испытание».

Инфраструктуру он тоже посоветовал учитывать, напомнив, что особенно важно обратить внимание на транспортную доступность поселка, наличие магазинов и ФАПа, школы и детсада, если в семье есть дети. Кроме того, важно заранее изучить все юридические аспекты сделки, проверить законность всех построек и правильную регистрацию дома. Парламентарий призвал россиян уточнять всю информацию и обратиться к специалистам, поручив им проверить все документы – это в будущем избавит от массы проблем, заключил парламентарий.

Ранее эксперт объяснил, как обезопасить участок и дом после завершения дачного сезона.