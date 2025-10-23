Выбросившего трехлетнюю дочь из окна россиянина направили на психиатрическую экспертизу

Уфимец, который выбросил дочь из окна, направлен на психиатрическую экспертизу

В Уфе мужчину, который выбросил дочь из окна, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Из СИЗО его доставили в психиатрическую больницу», — рассказала собеседница издания.

Как уточнили в республиканском следственном управлении СК РФ, психолого-психиатрическая экспертиза будет проводиться на протяжении месяца.

«По результатам будет сделан вывод о его вменяемости в настоящее время и в момент совершенного преступления, а также даны рекомендации относительно его лечения и содержания», — пояснили в силовом ведомстве.

9 октября оставшийся присматривать за трехлетней дочерью 34-летний отец по неизвестной причине выбросил ребенка из окна четвертого этажа. Девочку доставили в больницу и экстренно прооперировали, она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Мужчину задержали, в суде он показывал неприличные жесты и гримасничал. При этом экспертиза не выявила в крови мужчины ни запрещенных веществ, ни алкоголя.

