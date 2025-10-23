На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выбросившего трехлетнюю дочь из окна россиянина направили на психиатрическую экспертизу

Уфимец, который выбросил дочь из окна, направлен на психиатрическую экспертизу
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

В Уфе мужчину, который выбросил дочь из окна, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Из СИЗО его доставили в психиатрическую больницу», — рассказала собеседница издания.

Как уточнили в республиканском следственном управлении СК РФ, психолого-психиатрическая экспертиза будет проводиться на протяжении месяца.

«По результатам будет сделан вывод о его вменяемости в настоящее время и в момент совершенного преступления, а также даны рекомендации относительно его лечения и содержания», — пояснили в силовом ведомстве.

9 октября оставшийся присматривать за трехлетней дочерью 34-летний отец по неизвестной причине выбросил ребенка из окна четвертого этажа. Девочку доставили в больницу и экстренно прооперировали, она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Мужчину задержали, в суде он показывал неприличные жесты и гримасничал. При этом экспертиза не выявила в крови мужчины ни запрещенных веществ, ни алкоголя.

Ранее врачи рассказали о состоянии трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами