Житель Пензенской области получил срок за жестокое избиение матери

Житель Пензенской области проломил матери голову тростью и получил пять лет колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В мае этого года 37-летний мужчина был пьян и находился в квартире со своей матерью. Они поссорились «на почве личных неприязненных отношений», и мужчина принялся избивать ближайшую родственницу. Злоумышленник с особой жестокостью наносил ей удары ножом и тростью. Это продолжалось в течение 20 минут.

«Подсудимый нанес женщине металлической тростью не менее трех ударов в область головы, не менее одного удара в левое глазное яблоко и не менее трех режущих ранений в область головы кухонным ножом, причинив ей физическую боль, мучения, а также телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и множественных переломов костей лицевого скелета, то есть повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

На суде мужчина, ранее не имевший судимостей, полностью признал свою вину, но отказался давать какие-либо комментарии. В итоге его приговорили к лишению свободы. По решению суда отбывать пятилетний срок он будет в исправительной колонии общего режима.

