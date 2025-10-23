Женщине предъявлено обвинение в отказе от новорожденного на станции метро Нью-Йорка

Женщине предъявлено обвинение в отказе от новорожденного ребенка на станции метро Нью-Йорка, пишет Fox News.

Об инциденте стало известно после того, как в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о ребенке, оставленном на ступеньках в метрополитене. Прибывшие на место спасатели обнаружили девочку, завернутую в одеяло и находящуюся в сознании, после этого младенца доставили в больницу.

Вскоре полицейские установили личность матери ребенка — ей оказалась Асса Диавара. Женщина была арестована рано по обвинениям в отказе от ребенка и создании угрозы его благополучию. До этого офицеры обращалась к общественности с просьбой помочь опознать разыскиваемую, запечатленную на камерах наблюдения с ребенком.

Согласно Закону Нью-Йорка, родители имеют право законно сдавать новорожденных в больницы, полицейские участки или пожарные станции без уголовного преследования, если ребенок передан ответственному персоналу.

