Туристы с 9-месячным ребенком забрались на вершину горы без необходимого снаряжения

В Польше раскритиковали пару, которая поднималась на гору Рысы с младенцем
Пара из Литвы поднялась на самую высокую вершину Польши с девятимесячным младенцем и без необходимого снаряжения, сообщает Delfi.

Группа литовских туристов, среди которых была пара с младенцем, пыталась подняться на гору Рысы (2499 м). В момент восхождения погодные условия были тяжелыми, а также существовала опасность оползней. Однако родители игнорировали предупреждения гидов и продолжали подъем.

Чудом им удалось достичь вершины, но при спуске отец ребенка осознал существующую опасность и решил взять у гида «кошки». Когда паре предложили обратиться за помощью спасателей, они отказались, потому что не имели страховки.

В итоге гид сам взял младенца на руки и доставил в безопасное место. Благодаря его профессионализму никто не пострадал. Однако после распространения новости в польских соцсетях раскритиковали безответственных родителей.

