Суд в Италии оставил закрытым заседание об экстрадиции украинца по делу о «Северных потоках»

Суд Болоньи оставил закрытым заседание по делу об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил его адвокат Никола Канестрини, передает РИА Новости.

«Суд принял решение о закрытом заседании, посчитав, что защита опоздала с ходатайством. По существу дела они заявили, что, поскольку это техническое слушание, а не рассмотрение сути обвинений, оно не подлежит публичному рассмотрению», — сказал он.

Согласно международному ордеру на арест, в случае экстрадиции Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы по обвинениям в «антиконституционном саботаже», «преднамеренном взрыве» и «разрушении зданий».

По информации Генпрокуратуры Германии, в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов по подозрению в причастности к подрывам газопроводов. Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Серверных потоков». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

