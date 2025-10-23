Мужчина, безвылазно просидевший в комнате пять лет, стал мотивационным оратором

Житель Южной Кореи провел в социальной изоляции пять лет и стал помогать другим социофобам восстановить связь с миром. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Организация Not Scary Company помогает социально молодым корейцам вновь наладить связь с окружающим миром через совместное проживание в специальных домах в Сеуле. Таким образом молодые люди учатся простым повседневным навыкам — от приготовления пищи до поддержания коммуникации.

Ю Джин-кю, основатель компании, сам провел почти пять лет, практически не выходя из своей комнаты. 30-летний мужчина стал предпринимателем после участия в программе совместного проживания, которая помогла ему постепенно вернуться к нормальной жизни после многолетнего отшельничества. Он применил полученный опыт, чтобы создать свой бизнес в 2022 году.

«В Корее, если у вас социофобия, вас считают безработным. Но в Японии есть модели, которые позволяют людям вносить свой вклад даже при ограниченном взаимодействии. Мы хотим, чтобы и здесь было то же самое», — поделился планами Ю.

Его работу официально признало Министерство здравоохранения и социального обеспечения Кореи. Аналогичные центры помощи сейчас открываются по всей стране.

Ранее японец около 10 лет жил с телом матери из-за социофобии.