На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, безвылазно просидевший в комнате пять лет, стал мотивационным оратором

В Южной Корее бывший хикикомори помогает другим восстановить связь с миром
true
true
true
close
You Jin-kyu

Житель Южной Кореи провел в социальной изоляции пять лет и стал помогать другим социофобам восстановить связь с миром. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Организация Not Scary Company помогает социально молодым корейцам вновь наладить связь с окружающим миром через совместное проживание в специальных домах в Сеуле. Таким образом молодые люди учатся простым повседневным навыкам — от приготовления пищи до поддержания коммуникации.

Ю Джин-кю, основатель компании, сам провел почти пять лет, практически не выходя из своей комнаты. 30-летний мужчина стал предпринимателем после участия в программе совместного проживания, которая помогла ему постепенно вернуться к нормальной жизни после многолетнего отшельничества. Он применил полученный опыт, чтобы создать свой бизнес в 2022 году.

«В Корее, если у вас социофобия, вас считают безработным. Но в Японии есть модели, которые позволяют людям вносить свой вклад даже при ограниченном взаимодействии. Мы хотим, чтобы и здесь было то же самое», — поделился планами Ю.

Его работу официально признало Министерство здравоохранения и социального обеспечения Кореи. Аналогичные центры помощи сейчас открываются по всей стране.

Ранее японец около 10 лет жил с телом матери из-за социофобии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами