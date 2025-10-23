На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье в 2025 году обновят более 700 детских игровых площадок

Андрей Воробьев: до конца октября в Подмосковье модернизируют 31 детскую площадку
Пресс-служба правительства Московской области

До конца 2025 года в Подмосковье обновят 735 детских игровых площадок, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 2013 года мы в Подмосковье реализуем большую программу – обустраиваем для наших ребятишек современные игровые площадки. За это время их появилось уже больше 1,6 тыс.», — сказал Воробьев.

Он добавил, что площадки делаются так, чтобы детям было интересно проводить время на детских площадках.

«Помимо привычных качелей, горок и песочниц, создаем тематические комплексы: например, про космос, географию или физику. Также для безопасности площадки оборудуем мягким покрытием, ограждениями, обязательно освещение и камеры», — отметил губернатор.

Также Воробьев добавил, что работы завершили на 704 площадках, а до конца октября модернизируют еще 31.

По словам Воробьева, все эскизы детских игровых площадок в Московской области предварительно согласовываются с жителями.

Напомним, модернизацию детских игровых площадок в Московской области проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

