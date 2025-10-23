На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России появился онлайн-курс по подготовке волонтеров к работе в чрезвычайных ситуациях

Россияне смогут бесплатно пройти образовательную программу для волонтеров в ЧС
Алексей Майшев/РИА Новости

Образовательная платформа «Нетология» совместно с экосистемой социального развития «Добро.РФ» при поддержке Сбера и Агентства стратегических инициатив разработали бесплатную онлайн-программу «Основы волонтерства в ЧС: как помогать другим без вреда себе». Курс направлен на подготовку добровольцев к безопасным и эффективным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщили создатели.

Отмечается, что программа включает базовый модуль и четыре специализации. Она рассчитана на граждан старше 18 лет, в том числе на тех, кто ранее не имел опыта добровольчества.

В рамках базового модуля участники узнают, как организовать выезд на место происшествия, подготовить необходимое снаряжение и оказать первую помощь. По его итогам слушатели проходят тест, позволяющий оценить их готовность к волонтерской деятельности.

В специализированных модулях опытные добровольцы расскажут о поисково-спасательных операциях, тушении пожаров и взаимодействии с волонтерскими отрядами через платформу «Добро.РФ».

Сообщается, что после завершения обучения участники получат рекомендации по присоединению к региональным штабам #МЫВМЕСТЕ и другим добровольческим организациям.

Вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка Марина Булова отметила, что вовлеченность в волонтерство в России продолжает расти, потенциал направления еще не исчерпан. По ее словам, доля россиян, ставших добровольцами, за два года выросла с 27% до 36%, при этом о готовности помогать заявили 66% граждан страны.

В свою очередь, директор департамента по работе с органами государственной власти «Нетологии» Валентина Куренкова подчеркнула, что новый курс позволит частично перенести подготовку волонтеров из офлайн-формата в онлайн и сделать обучение доступным для тысяч людей по всей стране.

Старт курса запланирован на 24 ноября, регистрация уже открыта.

