Водитель, пытавшийся наехать на ворота посольства РФ в Бухаресте, был без прав

Дипмиссия: мужчина, пытавшийся въехать в посольство РФ в Бухаресте, был без прав
Creative Lab/Shutterstock

Мужчина, пытавшийся протаранить ворота посольства РФ в Бухаресте, был без прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипломатическую миссию.

Отмечается, что в момент аварии мужчина находился под действием психотропных веществ.

Портал Digi24 сообщил, что в ночь на 23 октября после 3:00. По данным жандармерии Бухареста, дежурный сотрудник службы охраны успел остановить злоумышленника до того, как он проник на территорию дипмиссии. На место вызвали подразделения Службы разведки и информации (SRI) для координации действий по предотвращению террористических угроз. Мужчина пытался скрыться, однако после блокировки автомобиля оперативной группой он сдался.

В дорожной полиции сообщили, что за рулем находился 53-летний мужчина. В жандармерии подчеркнули, что безопасность дипломатического объекта не была нарушена, а пострадавших и значительного материального ущерба нет.

Ранее в Риме вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II.

