Появилось видео попытки протаранить посольство России в Румынии

В сети появилось видео попытки протаранить ворота посольства РФ в Бухаресте. Его публикует Life, ссылаясь на SHOT.

На кадрах видно, как автомобиль злоумышленника окружили румынские силовики.

«Виновник истории пытался скрыться с места, но был задержан. Позднее выяснилось, что за рулем находился 53-летний стоматолог Богдан Мэтушою», — говорится в посте.

Никто не пострадал, имущество дипмиссии также не получило повреждений, уточняет канал.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября после 3:00. По данным жандармерии столицы, дежурный сотрудник службы охраны успел остановить злоумышленника до того, как он проник на территорию дипмиссии. На место вызвали подразделения Службы разведки и информации (SRI) для координации действий по предотвращению террористических угроз.

На месте инцидента тесты на наркотики показали наличие в организме мужчины запрещенных веществ — бензодиазепина и амфетамина. После этого мужчину доставили в Национальный институт судебной медицины для отбора биологических образцов.

Ранее в Риме вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II.