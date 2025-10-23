Российскую школьницу несколько часов удерживали в магазине из-за украденной конфеты

В Новосибирске школьницу пять часов не выпускали из магазина из-за конфеты

В Новосибирске десятилетнюю школьницу пять часов не выпускали из магазина из-за украденной конфеты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Как пишет канал со ссылкой на очевидцев, девочка не вернулась после уроков в гимназии №7. Ее стали искать и нашли якобы запертой в подсобке одного из супермаркетов. По предварительной информации, школьница хотела уйти из магазина с конфетой, не заплатив, за что ее заперли. Телефона у нее с собой не оказалось, а наизусть номер родителей она не помнила. Сотрудники торговой точки вызвали полицию.

По информации издания, девочку освободили только тогда, когда ситуация получила огласку в местном чате. Ее увезли в отделение полиции. Родители ребенка написали на магазин заявление за удержание дочери.

