Российский подросток украл у подруги своей матери сейф и купил две машины

В Саратове юноша украл у подруги матери сейф и купил две машины

В Саратове 16-летний юноша обокрал квартиру подруги своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

15 октября в правоохранительные органы обратилась 28-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный украл из ее квартиры сейф, в котором находились 700 тысяч рублей и ювелирные украшения.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 16-летний сын подруги потерпевшей. Юноша, воспользовавшись тем, что у его матери были ключи от квартиры подруги, забрал их, проник в дом женщины и забрал оттуда сейф.

Вскрыв сейф, подросток потратил деньги на покупку двух отечественных автомобилей.

» Деньги в сумме 145 тысяч рублей и золотые изделия были изъяты сотрудниками полиции», — рассказали в МВД.

Юноше грозит уголовная ответственность.

Ранее в Свердловской области внучка подменила деду 500 тысяч рублей билетами банка приколов.