Российский подросток украл у подруги своей матери сейф и купил две машины

В Саратове 16-летний юноша обокрал квартиру подруги своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
15 октября в правоохранительные органы обратилась 28-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный украл из ее квартиры сейф, в котором находились 700 тысяч рублей и ювелирные украшения.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 16-летний сын подруги потерпевшей. Юноша, воспользовавшись тем, что у его матери были ключи от квартиры подруги, забрал их, проник в дом женщины и забрал оттуда сейф.
Вскрыв сейф, подросток потратил деньги на покупку двух отечественных автомобилей.
» Деньги в сумме 145 тысяч рублей и золотые изделия были изъяты сотрудниками полиции», — рассказали в МВД.
Юноше грозит уголовная ответственность.
