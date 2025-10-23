Волонтеры: поиски семьи Усольцевых в тайге не останавливались

Спасатели все еще продолжают поиски пропавшей в тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых, позже к ним могут присоединиться добровольцы «ЛизаАлерт». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе поискового отряда. Там отметили, что активная фаза поисков была осложнена рельефом местности и погодой, из-за которых поисковики рисковали своим здоровьем.

«Поиски семьи Усольцевых сейчас продолжаются силами спасателей. Возможно, позже к отдельным задачам будут привлечены и добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Активная фаза поиска была очень сложной во многом из-за рельефа и погоды, многие поисковики рисковали своим здоровьем. На местность плотным покровом лег снег, погода зимняя», — сказали там.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

В СМИ рассматривалось несколько версий: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что семья могла заблудиться в лесу и замерзнуть.

Ранее СК опроверг версию о побеге семьи Усольцевых за границу.