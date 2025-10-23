На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина усыпила любимую собаку из-за угрозы выселения

В Британии женщина усыпила 14-летнего пса из-за жалоб соседа на его лай
Соцсети

Жительница Великобритании усыпила свою собаку после жалоб соседа на чрезмерный лай. Об этом пишет The Sun.

Последние 15 лет Сью Джонсон спокойно жила в своей квартире в Сканторпе, Линкольншир, вместе с джек-рассел-терьером по кличке Пэтч, который стал ее ближайшим другом после кончины мужа. У женщины не возникало никаких проблем с соседями, пока в дом не переехал мужчина, который начал жаловаться на то, что Пэтч слишком шумит.

Затем Сью получила письмо от жилищной ассоциации, в котором сообщалось, что она нарушила договор аренды, так как лай собаки доставляет неудобства окружающим. Сначала ей пришло уведомление о необходимости устранения нарушений, а спустя месяц к женщине явился инспектор по охране окружающей среды и записал на диктофон 84 лая Патча за пять минут. Хозяйке собаки заявили, что результаты проверки могут привести к «дальнейшим судебным разбирательствам» и принудительному выселению.

«Они не оставили мне выбора. Я не хотела терять квартиру, поэтому мне пришлось усыпить Пэтча», — призналась британка.

В жилищной ассоциации отметили, что не ожидали такой реакции от хозяйки животного и «глубоко опечалены решением», которое она приняла в отношении собаки.

Ранее британку оштрафовали за вылитый в канализацию кофе.

