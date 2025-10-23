Мошенники начали готовиться к «черной пятнице»

BI.ZONE: каждый десятый сайт о «черной пятнице» может оказаться ловушкой

Мошенники уже приступили к подготовке схем обмана перед «черной пятницей». Об этом сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE

По данным компании, с начала осени активно растет число доменов, связанных с будущими акциями и распродажами, и не менее 10% таких сайтов могут оказаться подставными. В сентябре было зафиксировано 202 новых домена, связанных с распродажами, а в октябре — уже 278. При этом с января по август 2025 года ежемесячно регистрировалось в среднем около 128 таких сайтов. Отмечается, что основной всплеск регистраций ожидается в ноябре.

Аналитики уточнили, что в прошлом году активность мошенников под «черную пятницу» была выше: в сентябре 2024 года появилось 263 подобных ресурса, а в октябре — 780. При этом в BI.ZONE указали, что тенденция может измениться ближе к датам самих акций.

По словам аналитика Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгения Панкова, в 2025 году количество фишинговых доменов, которые копируют сайты крупных российских маркетплейсов, снизилось.

В компании также пояснили, что в доменной зоне .ru регистрируется только 1–2% потенциально мошеннических сайтов, связанных с «черной пятницей». Это связали с тем, что ноябрьские распродажи в России пока остаются менее популярными, чем на международных площадках.

Ранее мошенники нацелились на взлом смартфонов студентов онлайн-курсов.