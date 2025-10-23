Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком с марта 2026 года

Владельцев земельных участков в России с 1 марта 2026 года обяжут бороться с борщевиком. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, принятый законопроект устанавливает четкие и обязательные для всех правила, ликвидируя правовой пробел, который позволял бесконтрольно распространяться борщевику.

Депутат добавил, что под ответственность попадают не только частные владельцы дачных или садовых участков, но и инфраструктурные компании, эксплуатирующие земли под автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и трубопроводы.

В сентябре в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, что дорожные службы Подмосковья ликвидировали более 2 тыс. гектаров борщевика летом 2025 года. Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, работы проводились не только на муниципальных, но и на региональных дорогах.

Ранее ученые назвали самый экологичный и эффективный способ борьбы с борщевиком.