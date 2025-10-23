На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, почему нельзя запивать еду соками и газировкой

Диетолог Литвинова-Гразион предостерегла от запивания еды соком и газировкой
Запивать еду соками, сладкими напитками и сладкой газировкой крайне не рекомендуется, так как это может привести к целому ряду неприятных последствий для здоровья. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

Во-первых, по ее словам, возникает риск нарушения пищеварения. Кислоты, присутствующие в соках и сладкой газировке, могут раздражать слизистую желудка, особенно в сочетании с пищей.

«Соки и газировка часто содержат много простых сахаров, что позволяет им стремительно всасываться и вызывать резкий подъем сахара. Что в свою очередь усиливает нагрузку на поджелудочную железу.

У людей с нарушением толерантности к глюкозе либо диабетом такой подход особенно неблагоприятен», — продолжила врач.
Кроме того, по ее словам, сладкие напитки — это те же калории: они дают энергию, но почти не обладают пищевой ценностью (в частности, не содержат клетчатки). Такие калории часто не учитываются, но впоследствии приводят к профициту суточного калоража и набору лишнего веса.

В добавление к этому, сладкие напитки оказывают отрицательное влияние на здоровье зубов и ведут к разрушению зубной эмали.

«В долгосрочной перспективе регулярное употребление сладких напитков связано с повышением риска ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы», — предупредила врач.

Как альтернативу сладким напиткам она рекомендовала ввести в привычный питьевой режим воду (минеральная, в том числе и газированная без добавок) либо несладкий травяной или ароматизированный чай.

Ранее диетологи назвали три продукта против хронического запора.

