В Сбере назвали ИИ инструментом перехода к превентивной медицине

На фоне роста продолжительности жизни на первый план вышло обеспечение ее качества, для решения этой задачи необходим переход от лечения уже возникших заболеваний к предупреждению и предотвращению рисков. Этот переход помогают сделать ИИ и цифровые технологии. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2025».

В рамках пленарной сессии «Новая модель охраны здоровья — 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине» эксперты обсудили использование ИИ и больших данных для построения превентивной и персонализированной медицины, позволяющей предотвращать заболевания до их появления. Также Греф представил ключевые тренды развития медицинских технологий.

По словам главы Сбербанка, оцифровка медицинских данных, носимые устройства и ИИ позволяют проводить постоянный мониторинг и раннее выявление патологий.

Кроме того, Греф подчеркнул эффективность больших языковых моделей, таких как GigaChat, при анализе данных и формировании гипотез. По его мнению, результаты внедрения ИИ в здравоохранение уже ощутимы --технология значительно повышает точность диагностики и сокращает время постановки диагноза.

Также Греф сообщил, что GigaChat сдает профессиональные тесты на уровне врачей и выявляет заболевания точнее мировых аналогов, проходя аккредитацию по медицинским специальностям.

«Сегодня искусственный интеллект становится ключевым драйвером развития всех наук, и в первую очередь — медицины. Там, где GigaChat уже внедрен, количество диагностических ошибок сократилось на 30%. Результатом наших усилий должно стать человекоцентричное здравоохранение, к которому мы должны прийти к 2040 году, нам предстоит радикально изменить все социальные системы», — считает Греф.

Президент Сбербанка также анонсировал создание экосистемы взаимодействующих ИИ-агентов Agent Verse AGI-Med: они будут помогать врачам, пациентам, а также координировать работу медицинских учреждений. По его словам, такая система уже снижает нагрузку на врачей и ускоряет обслуживание пациентов.