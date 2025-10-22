В Москве во время празднования Дня народного единства пройдет семейное шоу

В театре на Цветном покажут музыкальное шоу о героях русских народных сказок

В дни празднования Дня народного единства в театре на Цветном пройдут показы семейного шоу «Богатыри», созданного на основе русских народных сказок. Они приурочен к празднику, посвященному сплоченности, взаимному уважению и преемственности поколений, сообщили организаторы.

Уточняется, что в центре сюжета — четыре богатыря: славянский, кавказский, северный и алтайский. Герои объединяются, чтобы спасти Царь-град.

Отмечается, что постановка включает элементы мюзикла, цирка, театра и современные спецэффекты. Также для нее изготовлены костюмы ручной работы и масштабные декорации, в том числе гигантская русская печь.

В качестве музыкального сопровождения в шоу используются современные аранжировки хитов Александры Пахмутовой, групп «Любэ» и «Иванушки International», а также композициймолодых исполнителей Miravi и Matanya.

По словам продюсера проекта Натальи Локтевой, в постановку внедрены важные ценности. «Мы вплели пословицы и поговорки в реплики персонажей, чтобы они легко запоминались и оставались с детьми надолго», — отметила она.

Сообщается, что в первый сезон шоу «Богатыри» посетили более 45 тыс. зрителей, среди которых были дети из Курской и Белгородской областей, а также известные артисты и общественные деятели.

Актер Дмитрий Певцов назвал постановку честной и сделанной с любовью к родной стране, еетрадициям и культуре. «Все — на высочайшем уровне: актерская игра, балет, акробатика, художественное оформление», — подчеркнул он.