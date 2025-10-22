В США выдра нападает на серферов и крадет их доски

На пляже в Калифорнии возобновились нападения выдры, ворующей доски для серфинга, пишет UPI.

Посетителей пляжа Стимер-Лейн предупреждают об агрессивной морской выдре, которая нападает на серферов и ворует их доски. По словам очевидцев, животное ведет себя все увереннее — и это уже не первый случай подобного поведения.

«Она подплыла ко мне, укусила за ногу и просто забралась на доску. Это был скорее «исследовательский» укус — без крови и проколов, но момент был очень странный», — рассказала серферша Изабелла Ордуна.

Местные жители полагают, что нападающая выдра может быть знаменитой самкой, ставшей интернет-звездой в 2023 году после нескольких нападений на серферов в том же районе. Тогда она неоднократно отбирала доски у людей и даже каталась на них, а попытки поймать животное не увенчались успехом.

Биологи призывают людей не приближаться к морским выдрам и не пытаться фотографировать их вблизи.

«Даже если животное выглядит милым, это дикая и сильная хищница. У неё острые зубы и мощные лапы, способные раскалывать ракушки и доски одинаково легко», — говорится в заявлении.

