На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На пляже в Калифорнии возобновились нападения выдры, ворующей доски для серфинга

В США выдра нападает на серферов и крадет их доски
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На пляже в Калифорнии возобновились нападения выдры, ворующей доски для серфинга, пишет UPI.

Посетителей пляжа Стимер-Лейн предупреждают об агрессивной морской выдре, которая нападает на серферов и ворует их доски. По словам очевидцев, животное ведет себя все увереннее — и это уже не первый случай подобного поведения.

«Она подплыла ко мне, укусила за ногу и просто забралась на доску. Это был скорее «исследовательский» укус — без крови и проколов, но момент был очень странный», — рассказала серферша Изабелла Ордуна.

Местные жители полагают, что нападающая выдра может быть знаменитой самкой, ставшей интернет-звездой в 2023 году после нескольких нападений на серферов в том же районе. Тогда она неоднократно отбирала доски у людей и даже каталась на них, а попытки поймать животное не увенчались успехом.

Биологи призывают людей не приближаться к морским выдрам и не пытаться фотографировать их вблизи.

«Даже если животное выглядит милым, это дикая и сильная хищница. У неё острые зубы и мощные лапы, способные раскалывать ракушки и доски одинаково легко», — говорится в заявлении.

Ранее старая футболка Тейлор Свифт помогла океанариуму получить более $2 млн на спасение выдр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами