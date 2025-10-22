На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦИПР заключил соглашение о развитии ИТ-проектов на GITEX GLOBAL-2025

ЦИПР и AI Global Association займутся реализацией инновационных проектов
true
true
true
close
Пресс-служба ЦИПР

Делегация ЦИПР приняла участие в крупнейшей технологической выставке в Дубае (ОАЭ) GITEX GLOBAL-2025, где встретилась с иностранными участниками и подписала соглашение с AI Global Association. Об этом сообщает пресс-служба конференции.

На выставке обсуждались перспективы развития международных ИТ-проектов, а также возможности для совместной работы в рамках государственно-частного партнерства. Соглашение направлено на поддержку инновационных и технологических инициатив, включая страны БРИКС+, АСЕАН и ШОС.

В рамках соглашения с AI Global Association организации будут развивать форматы международного партнерства и поддерживать реализацию инновационных проектов.

Сооснователь и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень подчеркнула, что формирование глобальной цифровой бизнес-среды стало одной из приоритетных точек развития конференции.

«Мы видим положительную динамику в сотрудничестве с международными компаниями, а посещение крупнейших технологических выставок и интеграция с ними способствуют выстраиванию долгосрочных дружеских отношений с партнерами, обмену опытом и укреплению международных связей», — отметила она.

Как отметили организаторы конференции, ЦИПР ежегодно подтверждает статус ключевой платформы для взаимодействия с дружественными странами и демонстрации лучших практик. Так, в прошлом году мероприятие посетили представители 25 стран, а в этом году география расширилась до более чем 40 стран. Также были подписаны соглашения в ИТ-сфере с Китаем, Кубой, Сербией, Ираном, Мьянмой, Киргизией и Экваториальной Гвинеей.

Отмечается, что в 2026 году в международной экспозиции ЦИПР планируется увеличить число продуктов и решений от зарубежных участников. Кроме того, ЦИПР активно сотрудничает с ведущими российскими деловыми событиями. В сентябре делегация посетила промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени, а в начале октября — форум «Финополис» в Сочи, посвященный цифровым финансовым технологиям.

