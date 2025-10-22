Многоквартирные жилые дома повреждены в ДНР при атаке дрона ВСУ

Два многоквартирных жилых дома и автомобили повреждены в городе Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) во время атаки беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В сообщении отмечается, что специалисты управления «подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа в населенном пункте Ясиноватая». В результате осмотра многоэтажных домов задокументированы повреждения остекления, фасадов, теплотрассы обоих домов, кровли, перекрытия лестничного марша, а также повреждение автомобилей. Пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что удары беспилотником-камикадзе были нанесены в 23.45 мск 21 октября.

Ясиноватая — город областного значения, расположенный в 25 километрах к северу от Донецка. Населенный пункт неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее российские войска взяли под контроль село Молодецкое в ДНР.