Россиянам назвали ТОП-5 продуктов для повышения мужского либидо

Морепродукты, орехи, гранат, красное мясо и яйца помогают поддерживать гормональный фон и уровень мужской энергии, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она пояснила, что эти продукты богаты цинком, аргинином и антиоксидантами, необходимыми для здоровья.

«Сексуальное влечение связано не только с психоэмоциональным состоянием, но и с образом жизни и питанием. Среди продуктов, повышающих либидо у мужчин, можно выделить устрицы и морепродукты: цинк повышает уровень тестостерона и улучшает сперматогенез. Норма: 2–3 порции морепродуктов в неделю (например, рыба или креветки). Орехи (грецкие, миндаль, фундук) — источник аргинина и полиненасыщенных жиров, улучшают кровообращение и микроциркуляцию. Норма: 30 г в день (горсть). Гранат и гранатовый сок — он богат антиоксидантами, улучшает кровоток и поддерживает сексуальную функцию. Норма: половина плода граната или 100 мл сока в день. Красное мясо (постная говядина) — содержит L-карнитин, железо и витамин B12, поддерживающие уровень энергии. Норма: 2–3 порции по 100–150 г в неделю. И, наконец, яйца — источники белка, витамина D и холестерина для синтеза гормонов. Норма: 1–2 яйца в день», — рассказала Гузман.

