Пожилая пара пять лет держала в плену свою соседку и подвергала ее пыткам

Во Франции женщину годами держали взаперти и кормили отравленной кашей
Во Франции женщину в течение пяти лет держали в плену и подвергали ее пыткам. Об этом сообщает Midi Libre.

В Сен-Мольфе 82-летний мужчина и 60-летняя женщина почти пять лет содержали 45-летнюю свою соседку в ужасных условиях, а последние деньги с ее счета переводили на свой счет.

По словам прокурора, жертва была психологически уязвимой и хотя пыталась сбежать, часто возвращалась из-за страха. 14 октября пленница все же решилась на побег и обратилась за помощью. Ее госпитализировали с переохлаждением.

Пострадавшая рассказала, что жила в саду или гараже рядом с домом пары, справляла нужду в кастрюли или пакеты, ела кашу с моющим средством и не могла выходить на улицу. Пенсионеры согласились лишь с частью обвинений. Расследование продолжается.

Ранее американец 10 лет держал в подвале дома группу людей и жил на их деньги.

