Суд вынес приговор мужчине, который насиловал дочь на глазах у ее мачехи

В Германии суд вынес приговор мужчине, который насиловал дочь на глазах у жены
Shutterstock

В Германии суд вынес приговор семейной паре, 40-летнему Антонио Т. и 30-летней Еве С., которых обвиняли в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает Bild.

Согласно материалам дела, мужчина неоднократно насиловал девочку на глазах у ее мачехи. Женщина при этом снимала все на камеру. А в 14 лет после очередного эпизода школьница забеременела.

Позже суд установил, что обвиняемый также совершал преступления против половой неприкосновенности пасынка. Также прокуратура собирает доказательства того, что изнасилованию могла подвергаться общая дочь партнеров 2016 года рождения.

Всего в семье насильников жили пятеро детей: по одному ребенку от предыдущих браков супругов, и трое общих детей. Последние сейчас проживают под опекой приемных родителей.

Мужчину признали виновном в изнасиловании, а также изготовлении и хранении детской порнографии и отправили в заключение на 9,5 лет. Его супруга получила 2,5 года тюрьмы.

Ранее в Испании дедушка изнасиловал 11-летнюю внучку и оплатил ей лечение у психолога.

